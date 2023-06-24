https://ria.ru/20230624/prodovolstvie-1880184562.html

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону

Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, не стоит массово скупать эти категории товаров, заявила администрация... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:27

2023-06-24T14:27

2023-06-24T14:27

ростов-на-дону

василий голубев

общество

попытка вооруженного мятежа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, не стоит массово скупать эти категории товаров, заявила администрация города. Губернатор области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. "Уважаемые ростовчане, получаем ваши встревоженные сообщения во всех наших социальных сетях. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Ростове-на-Дону нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимости массово скупать эти категории товаров нет. "Напоминаем вам, что сейчас лучше остаться дома и отказаться от поездок в центральную часть города", - добавили в горадминистрации. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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ростов-на-дону

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Обстановка в спальных районах Ростова-на-Дону Обстановка в спальных районах Ростова-на-Дону 2023-06-24T14:27 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, василий голубев, общество, попытка вооруженного мятежа