https://ria.ru/20230624/prodovolstvie-1880184562.html
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону
Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, не стоит массово скупать эти категории товаров, заявила администрация... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:27
2023-06-24T14:27
2023-06-24T14:27
ростов-на-дону
василий голубев
общество
попытка вооруженного мятежа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, не стоит массово скупать эти категории товаров, заявила администрация города. Губернатор области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. "Уважаемые ростовчане, получаем ваши встревоженные сообщения во всех наших социальных сетях. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Ростове-на-Дону нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимости массово скупать эти категории товаров нет. "Напоминаем вам, что сейчас лучше остаться дома и отказаться от поездок в центральную часть города", - добавили в горадминистрации. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка в спальных районах Ростова-на-Дону
Обстановка в спальных районах Ростова-на-Дону
2023-06-24T14:27
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, василий голубев, общество, попытка вооруженного мятежа
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростове-на-Дону
Администрация Ростова-на-Дону заявила об отсутствии дефицита продуктов, воды и топлива
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, не стоит массово скупать эти категории товаров, заявила администрация города.
Губернатор области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома.
«
"Уважаемые ростовчане, получаем ваши встревоженные сообщения во всех наших социальных сетях. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Ростове-на-Дону нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимости массово скупать эти категории товаров нет.
"Напоминаем вам, что сейчас лучше остаться дома и отказаться от поездок в центральную часть города", - добавили в горадминистрации.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам