https://ria.ru/20230624/prodovolstvie-1880170571.html
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области
Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:17
2023-06-24T13:17
2023-06-24T13:17
экономика
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов."Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", - сказал он.Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, ростов-на-дону
Экономика, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области
Департамент потребрынка: в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия