https://ria.ru/20230624/prodovolstvie-1880170571.html

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023

Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области

Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:17

2023-06-24T13:17

2023-06-24T13:17

экономика

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов."Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", - сказал он.Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.

https://ria.ru/20230624/toplivo-1880158145.html

ростовская область

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ростовская область, ростов-на-дону