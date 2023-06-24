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Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
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13:17 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/prodovolstvie-1880170571.html
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области
Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:17
2023-06-24T13:17
экономика
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов."Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", - сказал он.Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
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ростовская область
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экономика, ростовская область, ростов-на-дону
Экономика, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Власти рассказали о ситуации с продовольствием в Ростовской области

Департамент потребрынка: в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ритейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов.
«
"Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", - сказал он.
Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.
Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Ростовские власти рассказали о ситуации с топливом в регионе
Вчера, 12:08
 
ЭкономикаРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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