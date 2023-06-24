https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html

Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина

Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:25

2023-06-24T11:25

2023-06-24T11:28

россия

евгений пригожин

сергей меняйло

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

республика северная осетия - алания

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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!" - написал Меняйло. Он назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны и против народа России. "Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы. Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", - добавил глава Северной Осетии. По его мнению, Пригожин пытается ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами, и это является предательством интересов Родины. Меняйло также сообщил, что в республике не будут отменять мероприятия, посвященные Дню молодежи, но меры безопасности усилят. "Отменять ничего не будем. Просто потому, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается посеять смуту внутри страны! Меры безопасности, разумеется, усилим", - заявил он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html

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россия, евгений пригожин, сергей меняйло, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика северная осетия - алания