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Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
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11:25 24.06.2023 (обновлено: 11:28 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html
Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина
Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:25
2023-06-24T11:28
россия
евгений пригожин
сергей меняйло
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
республика северная осетия - алания
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!" - написал Меняйло. Он назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны и против народа России. "Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы. Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", - добавил глава Северной Осетии. По его мнению, Пригожин пытается ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами, и это является предательством интересов Родины. Меняйло также сообщил, что в республике не будут отменять мероприятия, посвященные Дню молодежи, но меры безопасности усилят. "Отменять ничего не будем. Просто потому, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается посеять смуту внутри страны! Меры безопасности, разумеется, усилим", - заявил он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html
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россия, евгений пригожин, сергей меняйло, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика северная осетия - алания
Россия, Евгений Пригожин, Сергей Меняйло, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Меняйло призвал бойцов республики не подчиняться приказам Пригожина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!" - написал Меняйло.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Он назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны и против народа России. "Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы. Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", - добавил глава Северной Осетии.
По его мнению, Пригожин пытается ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами, и это является предательством интересов Родины.
Меняйло также сообщил, что в республике не будут отменять мероприятия, посвященные Дню молодежи, но меры безопасности усилят. "Отменять ничего не будем. Просто потому, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается посеять смуту внутри страны! Меры безопасности, разумеется, усилим", - заявил он.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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РоссияЕвгений ПригожинСергей МеняйлоВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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