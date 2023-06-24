Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина
Глава Северной Осетии Меняйло призвал бойцов республики не подчиняться приказам Пригожина
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК, не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!" - написал Меняйло.
Он назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны и против народа России. "Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы. Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", - добавил глава Северной Осетии.
По его мнению, Пригожин пытается ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами, и это является предательством интересов Родины.
Меняйло также сообщил, что в республике не будут отменять мероприятия, посвященные Дню молодежи, но меры безопасности усилят. "Отменять ничего не будем. Просто потому, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается посеять смуту внутри страны! Меры безопасности, разумеется, усилим", - заявил он.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.