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В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе
В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе
В Воронеже тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:05
2023-06-24T13:05
2023-06-24T15:00
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Воронеже тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."В Воронеже идет тушение резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более ста пожарных и 30 единиц техники", — сказал он.По слова главы региона, никто не пострадал.Как сообщил мэр города Вадим Кстенин, власти оказывают содействие техникой в тушении пожара.Позднее губернатор уточнил, что на нефтебазе произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место ЧП прибыл пожарный поезд.В Воронежской области действует режим КТО. Как уточнил Гусев, российские войска проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
воронеж
воронежская область
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На нефтебазе горит резервуар с топливом. Кадры из Воронежа
На нефтебазе горит резервуар с топливом. Кадры из Воронежа
2023-06-24T13:05
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе
Губернатор Гусев сообщил о возгорании резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже