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В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе

В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе

В Воронеже тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:05

2023-06-24T13:05

2023-06-24T15:00

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Воронеже тушат резервуар с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."В Воронеже идет тушение резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более ста пожарных и 30 единиц техники", — сказал он.По слова главы региона, никто не пострадал.Как сообщил мэр города Вадим Кстенин, власти оказывают содействие техникой в тушении пожара.Позднее губернатор уточнил, что на нефтебазе произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место ЧП прибыл пожарный поезд.В Воронежской области действует режим КТО. Как уточнил Гусев, российские войска проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

воронеж

воронежская область

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На нефтебазе горит резервуар с топливом. Кадры из Воронежа На нефтебазе горит резервуар с топливом. Кадры из Воронежа 2023-06-24T13:05 true PT0M28S

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)