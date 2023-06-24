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После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2023
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07:43 24.06.2023 (обновлено: 17:27 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html
После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии
После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2023
После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии
Двое из семи подростков, пострадавших во время пожара в Кемерово, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:43
2023-06-24T17:27
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 июн — РИА Новости. Двое из семи подростков, пострадавших во время пожара в Кемерово, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик. "Мальчик 2008 года рождения, состояние тяжелое. Девушка 2008 года рождения, состояние тяжелое", — сказал он. По словам собеседника агентства, состояние еще троих подростков, двое из которых 2008 и 2011 года рождения, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой, еще двое — 2008 и 2007 года рождения — находятся в состоянии средней степени тяжести.Пожар в доме 63 на Комсомольском проспекте в Кемерово произошел накануне вечером. Семерых пострадавших подростков доставили в больницу. По информации региональной прокуратуры, причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Кемеровский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
https://ria.ru/20230623/pozhar-1880102391.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии

Медцентр: после пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии

© Фото : СУСК РФ по Кемеровской областиПоследствия пожара в городе Кемерово, в результате которого пострадали несовершеннолетние
Последствия пожара в городе Кемерово, в результате которого пострадали несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской области
Последствия пожара в городе Кемерово, в результате которого пострадали несовершеннолетние
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 июн — РИА Новости. Двое из семи подростков, пострадавших во время пожара в Кемерово, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"Мальчик 2008 года рождения, состояние тяжелое. Девушка 2008 года рождения, состояние тяжелое", — сказал он.
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В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
23 июня, 22:30
По словам собеседника агентства, состояние еще троих подростков, двое из которых 2008 и 2011 года рождения, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой, еще двое — 2008 и 2007 года рождения — находятся в состоянии средней степени тяжести.
Пожар в доме 63 на Комсомольском проспекте в Кемерово произошел накануне вечером. Семерых пострадавших подростков доставили в больницу. По информации региональной прокуратуры, причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Кемеровский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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