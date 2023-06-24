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ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 24.06.2023 (обновлено: 14:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/poteri-1880181377.html
ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении российские войска уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:11
2023-06-24T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск."Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
луганская народная республика
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки свыше ста военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск.
"Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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