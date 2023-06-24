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ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023

ВСУ потеряли свыше ста военных на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:11

2023-06-24T14:11

2023-06-24T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск."Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)