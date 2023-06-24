https://ria.ru/20230624/poteri-1880180624.html

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении

Потери Киева на Купянском направлении за сутки составили до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, также уничтожены три ДРГ, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:08

2023-06-24T14:08

2023-06-24T14:21

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Потери Киева на Купянском направлении за сутки составили до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, также уничтожены три ДРГ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск и Тимковка в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР."В районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880181796.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность