https://ria.ru/20230624/poteri-1880180624.html
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Потери Киева на Купянском направлении за сутки составили до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, также уничтожены три ДРГ, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:08
2023-06-24T14:08
2023-06-24T14:21
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Потери Киева на Купянском направлении за сутки составили до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, также уничтожены три ДРГ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск и Тимковка в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР."В районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880181796.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
ВС России за сутки уничтожили три украинские ДРГ в Харьковской области