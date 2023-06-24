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Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем
Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем - РИА Новости, 24.06.2023
Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем
Ближайший понедельник остается нерабочим днем в Москве, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:13
2023-06-24T21:13
2023-06-24T21:39
москва
общество
сергей собянин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ближайший понедельник остается нерабочим днем в Москве, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник."Понедельник останется нерабочим днем в Москве", — сказал собеседник агентства.Позднее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила эту информацию. Ранее в субботу Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем в Москве. Он пояснил, что это необходимо "для минимизации рисков". Уточняется, что исключения касаются органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.Глава города также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.В Москве действует режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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москва, общество, сергей собянин, попытка вооруженного мятежа
Москва, Общество, Сергей Собянин, Попытка вооруженного мятежа
Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем
В Москве 26 июня останется нерабочим днем