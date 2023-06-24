https://ria.ru/20230624/ponedelnik-1880251610.html

Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем

Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем - РИА Новости, 24.06.2023

Источник: в Москве понедельник останется нерабочим днем

Ближайший понедельник остается нерабочим днем в Москве, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:13

2023-06-24T21:13

2023-06-24T21:39

москва

общество

сергей собянин

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153238/11/1532381137_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_8d2bc892c692e9c1eca7940349909189.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ближайший понедельник остается нерабочим днем в Москве, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник."Понедельник останется нерабочим днем в Москве", — сказал собеседник агентства.Позднее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила эту информацию. Ранее в субботу Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем в Москве. Он пояснил, что это необходимо "для минимизации рисков". Уточняется, что исключения касаются органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.Глава города также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.В Москве действует режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, сергей собянин, попытка вооруженного мятежа