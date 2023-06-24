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Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу - РИА Новости, 24.06.2023
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08:00 24.06.2023 (обновлено: 08:03 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу - РИА Новости, 24.06.2023
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу
ЕС продолжает попытки перетянуть Пекин на свою сторону. Однако пока усилия не увенчались успехом ни в политическом, ни в экономическом плане. А решения,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:00
2023-06-24T08:03
в мире
китай
пекин
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ЕС продолжает попытки перетянуть Пекин на свою сторону. Однако пока усилия не увенчались успехом ни в политическом, ни в экономическом плане. А решения, принимаемые в Брюсселе, напротив, могут внести еще больший разлад. О проблемах китайско-европейских отношений — в материале РИА Новости.Новое знакомствоЕще весной канцлер Олаф Шольц пригласил в Берлин премьера-министра КНР Ли Цяна. Формальный повод — личное знакомство. Ли возглавил правительство совсем недавно, в марте. Но главная цель, конечно, — ослабить напряженность между Германией и Китаем.Делегация из Пекина прибыла 19 июня. В программе визита — участие в форуме по экономическому и технологическому сотрудничеству, переговоры по защите климата и переходу к зеленым технологиям. Ли встретился с представителями немецкого бизнеса, местными руководителями и, наконец, Шольцем.Канцлер постарался сместить фокус с основной, практической повестки на геополитику. На совместной пресс-конференции он, в частности, заявил, что "вновь обратился к китайскому правительству с просьбой оказать еще большее влияние" на Россию в контексте украинского конфликта. "Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет в данном случае особую ответственность", — подчеркнул Шольц.Слова в пустотуОднако, отмечает издание Politico, на этот призыв канцлера, который он уже озвучивал во время прошлогоднего визита в Пекин, ответа опять не последовало. Ли только подтвердил журналистам, что Китай стремится к более тесному экономическому сотрудничеству с Германией, и рассчитывает на сохранение Берлином "независимости и самостоятельности" во внешней политике. Конфликт на Украине он не упомянул.Шольц стоял на своем: "Важно, чтобы Китай продолжал не поставлять оружие России". Комментируя план Пекина по украинскому урегулированию, он отметил: мира нельзя достичь за счет "права Украины на территориальную целостность и суверенитет".Как уточнили в Берлине, по желанию Китая вопросы на пресс-конференции не принимались. Тема украинского конфликта, которую пытался навязать коллеге Шольц, повисла в воздухе.Пекин непреклоненВ апреле КНР посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя принимали его вежливо, по Украине он тоже ничего не добился.Французский лидер выразил надежду, что Пекин сможет "привести Россию в чувство". "Кризис на Украине затягивается, и урегулировать его сложно", — лаконично прокомментировал ситуацию председатель КНР Си Цзиньпин.Глава Еврокомиссии (высшего органа исполнительной власти в ЕС) Урсула фон дер Ляйен, сопровождавшая Макрона, усомнилась в том, что Пекин станет давить на Москву. При этом она подчеркнула: от позиции по украинскому вопросу зависят все дальнейшие отношения КНР с Европой.Визит премьера Ли к Шольцу закрепил негативный для ЕС эффект от поездки Макрона. Окончательно выяснилось, что оба европейских центра силы — Берлин и Париж — не в состоянии навязать Пекину свой политический курс. И в дело вступил Брюссель — Европейская комиссия (ЕК). Предложенные ею меры вполне соответствуют заявлениям фон дер Ляйен. То есть никаких уступок Китаю.Давление ЕврокомиссииВ июне впервые в истории в ЕК приняли стратегию экономической безопасности. Четырнадцатистраничный документ носит рекомендательный характер, но отражает серьезные изменения во внешней политике Евросоюза.Комиссия рассматривает экспорт и совместное использование передовых технологий, связанных с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, как потенциальную угрозу безопасности. Некоторые страны, где экономический и оборонный сектор тесно связаны, могут применять научные достижения в военных целях, отмечается в документе."Мы хотим убедиться, что эти технологии не усиливают военный потенциал вызывающих обеспокоенность государств", — пояснила Урсула фон дер Ляйен. Очевидно, что имеется в виду прежде всего Китай, отмечают СМИ.Концепция безопасности также предполагает выделение дополнительных десяти миллиардов евро на разработку стратегических технологий в ЕС.У разбитого корытаОжидается, что лидеры Евросоюза обсудят новую стратегию и отношения с Китаем на саммите в Брюсселе 29-30 июля. Дискуссия предстоит оживленная — в большинстве стран считают, что вопросы экономики и обмена технологиями должны находиться в ведении национальных правительств, а не руководства ЕС.С другой стороны, некоторым и предложенного ЕК мало. Как сообщает агентство Reuters, в Германии обдумывают более жесткую линию с Пекином, хотя КНР — крупнейший торговый партнер ФРГ.Примечательно, что документ ЕК появился сразу после того, как Вашингтон попытался сблизиться с Пекином, — и потерпел неудачу. По данным Reuters, американцы прямо надавили на союзников, чтобы те заняли твердую позицию. В то же время в Старом Свете сохраняется недовольство американским протекционистским "Законом о снижении инфляции". Его, например, неоднократно критиковал Макрон. Теперь европейцы могут оказаться в еще более сложной ситуации, когда их пожелания не учтут ни Китай, ни США.
китай
пекин
германия
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5
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96
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в мире, китай, пекин, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Пекин, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия

Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС — КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС — КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ЕС продолжает попытки перетянуть Пекин на свою сторону. Однако пока усилия не увенчались успехом ни в политическом, ни в экономическом плане. А решения, принимаемые в Брюсселе, напротив, могут внести еще больший разлад. О проблемах китайско-европейских отношений — в материале РИА Новости.

Новое знакомство

Еще весной канцлер Олаф Шольц пригласил в Берлин премьера-министра КНР Ли Цяна. Формальный повод — личное знакомство. Ли возглавил правительство совсем недавно, в марте. Но главная цель, конечно, — ослабить напряженность между Германией и Китаем.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Делегация из Пекина прибыла 19 июня. В программе визита — участие в форуме по экономическому и технологическому сотрудничеству, переговоры по защите климата и переходу к зеленым технологиям. Ли встретился с представителями немецкого бизнеса, местными руководителями и, наконец, Шольцем.
Канцлер постарался сместить фокус с основной, практической повестки на геополитику. На совместной пресс-конференции он, в частности, заявил, что "вновь обратился к китайскому правительству с просьбой оказать еще большее влияние" на Россию в контексте украинского конфликта. "Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет в данном случае особую ответственность", — подчеркнул Шольц.

Слова в пустоту

Однако, отмечает издание Politico, на этот призыв канцлера, который он уже озвучивал во время прошлогоднего визита в Пекин, ответа опять не последовало. Ли только подтвердил журналистам, что Китай стремится к более тесному экономическому сотрудничеству с Германией, и рассчитывает на сохранение Берлином "независимости и самостоятельности" во внешней политике. Конфликт на Украине он не упомянул.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Шольц стоял на своем: "Важно, чтобы Китай продолжал не поставлять оружие России". Комментируя план Пекина по украинскому урегулированию, он отметил: мира нельзя достичь за счет "права Украины на территориальную целостность и суверенитет".
Как уточнили в Берлине, по желанию Китая вопросы на пресс-конференции не принимались. Тема украинского конфликта, которую пытался навязать коллеге Шольц, повисла в воздухе.

Пекин непреклонен

В апреле КНР посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя принимали его вежливо, по Украине он тоже ничего не добился.
© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Французский лидер выразил надежду, что Пекин сможет "привести Россию в чувство". "Кризис на Украине затягивается, и урегулировать его сложно", — лаконично прокомментировал ситуацию председатель КНР Си Цзиньпин.
Глава Еврокомиссии (высшего органа исполнительной власти в ЕС) Урсула фон дер Ляйен, сопровождавшая Макрона, усомнилась в том, что Пекин станет давить на Москву. При этом она подчеркнула: от позиции по украинскому вопросу зависят все дальнейшие отношения КНР с Европой.
Визит премьера Ли к Шольцу закрепил негативный для ЕС эффект от поездки Макрона. Окончательно выяснилось, что оба европейских центра силы — Берлин и Париж — не в состоянии навязать Пекину свой политический курс. И в дело вступил Брюссель — Европейская комиссия (ЕК). Предложенные ею меры вполне соответствуют заявлениям фон дер Ляйен. То есть никаких уступок Китаю.

Давление Еврокомиссии

В июне впервые в истории в ЕК приняли стратегию экономической безопасности. Четырнадцатистраничный документ носит рекомендательный характер, но отражает серьезные изменения во внешней политике Евросоюза.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Комиссия рассматривает экспорт и совместное использование передовых технологий, связанных с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, как потенциальную угрозу безопасности. Некоторые страны, где экономический и оборонный сектор тесно связаны, могут применять научные достижения в военных целях, отмечается в документе.
"Мы хотим убедиться, что эти технологии не усиливают военный потенциал вызывающих обеспокоенность государств", — пояснила Урсула фон дер Ляйен. Очевидно, что имеется в виду прежде всего Китай, отмечают СМИ.
Концепция безопасности также предполагает выделение дополнительных десяти миллиардов евро на разработку стратегических технологий в ЕС.

У разбитого корыта

Ожидается, что лидеры Евросоюза обсудят новую стратегию и отношения с Китаем на саммите в Брюсселе 29-30 июля. Дискуссия предстоит оживленная — в большинстве стран считают, что вопросы экономики и обмена технологиями должны находиться в ведении национальных правительств, а не руководства ЕС.
С другой стороны, некоторым и предложенного ЕК мало. Как сообщает агентство Reuters, в Германии обдумывают более жесткую линию с Пекином, хотя КНР — крупнейший торговый партнер ФРГ.
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Примечательно, что документ ЕК появился сразу после того, как Вашингтон попытался сблизиться с Пекином, — и потерпел неудачу. По данным Reuters, американцы прямо надавили на союзников, чтобы те заняли твердую позицию. В то же время в Старом Свете сохраняется недовольство американским протекционистским "Законом о снижении инфляции". Его, например, неоднократно критиковал Макрон. Теперь европейцы могут оказаться в еще более сложной ситуации, когда их пожелания не учтут ни Китай, ни США.
 
В миреКитайПекинГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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