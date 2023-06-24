https://ria.ru/20230624/pogoda-1880131939.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и не выше плюс 21 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и не выше плюс 21 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на юго-восток. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 19 - плюс 21 в столице, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье. Такой температурный фон примерно на 2-3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус. По его словам, ожидается северный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230603/el-nino-1875897085.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: кратковременные дожди и не выше плюс 21 ожидается в Москве в субботу