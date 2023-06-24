https://ria.ru/20230624/poezdka-1880238528.html
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Россию
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2023
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Франции рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне разворачивающихся событий, следует из сообщения,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:34
2023-06-24T19:34
2023-06-24T19:34
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франция
москва
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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евгений пригожин
в мире
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне разворачивающихся событий, следует из сообщения, опубликованного в субботу на сайте МИД Франции. "Учитывая крайне нестабильную военную обстановку и ситуацию в сфере безопасности, а также решение о введении режима контртеррористической операции в Москве и некоторых регионах России, любые поездки в эту страну формально нежелательны", - сказано в тексте. Ранее французский МИД сообщал, что в министерстве внимательно следят за событиями в России, Франция готова обеспечить безопасность своих граждан, находящихся в России, внешнеполитическое ведомство находится в тесном контакте с партнерами по G7. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - их опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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россия, франция, москва, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), g7, евгений пригожин, в мире, попытка вооруженного мятежа
Россия, Франция, Москва, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), G7, Евгений Пригожин, В мире, Попытка вооруженного мятежа
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Россию
МИД Франции призвал граждан воздержаться от поездок в Россию