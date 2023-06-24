https://ria.ru/20230624/poezda-1880247387.html

ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда

ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда - РИА Новости, 24.06.2023

ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:31

2023-06-24T20:31

2023-06-24T20:32

безопасность

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны, сообщила компания. "Федеральная пассажирская компания для обеспечения возможности проезда включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, дополнительные вагоны сверх установленных схем", - говорится в сообщении. Так, по станциям Адлер и Новороссийск вагоны будут включены в поезда: № 472 Адлер – Москва № 30 Новороссийск – Москва. По станции Воронеж вагоны добавят в поезда: №83/84 Адлер – Москва, №109/110 Анапа – Москва, №517/518 Новороссийск – Москва, № 561/562 Адлер – Москва, № 563/564 Анапа – Москва. "Это позволит дополнительно обеспечить в поездах дальнего следования порядка 500 мест. Они появятся в продаже в ближайшее время", - говорится в сообщении. В ФПК отмечают, что в онлайн-режиме отслеживают ситуацию и принимают оперативные меры для обеспечения стабильных и безопасных перевозок пассажиров. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа