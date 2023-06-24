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ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда - РИА Новости, 24.06.2023
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20:31 24.06.2023 (обновлено: 20:32 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/poezda-1880247387.html
ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда
ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда - РИА Новости, 24.06.2023
ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:31
2023-06-24T20:32
безопасность
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны, сообщила компания. "Федеральная пассажирская компания для обеспечения возможности проезда включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, дополнительные вагоны сверх установленных схем", - говорится в сообщении. Так, по станциям Адлер и Новороссийск вагоны будут включены в поезда: № 472 Адлер – Москва № 30 Новороссийск – Москва. По станции Воронеж вагоны добавят в поезда: №83/84 Адлер – Москва, №109/110 Анапа – Москва, №517/518 Новороссийск – Москва, № 561/562 Адлер – Москва, № 563/564 Анапа – Москва. "Это позволит дополнительно обеспечить в поездах дальнего следования порядка 500 мест. Они появятся в продаже в ближайшее время", - говорится в сообщении. В ФПК отмечают, что в онлайн-режиме отслеживают ситуацию и принимают оперативные меры для обеспечения стабильных и безопасных перевозок пассажиров. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда

ФПК включила в поезда, отправляющиеся 24 июня и проходящие через Ростов с юга, допвагоны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны, сообщила компания.
«
"Федеральная пассажирская компания для обеспечения возможности проезда включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, дополнительные вагоны сверх установленных схем", - говорится в сообщении.
Так, по станциям Адлер и Новороссийск вагоны будут включены в поезда:
№ 472 Адлер – Москва
№ 30 Новороссийск – Москва.
По станции Воронеж вагоны добавят в поезда:
№83/84 Адлер – Москва,
№109/110 Анапа – Москва,
№517/518 Новороссийск – Москва,
№ 561/562 Адлер – Москва,
№ 563/564 Анапа – Москва.
"Это позволит дополнительно обеспечить в поездах дальнего следования порядка 500 мест. Они появятся в продаже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В ФПК отмечают, что в онлайн-режиме отслеживают ситуацию и принимают оперативные меры для обеспечения стабильных и безопасных перевозок пассажиров.
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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БезопасностьРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖДФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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