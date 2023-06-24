ФПК включила допвагоны в проходящие через Ростов-на-Дону с юга поезда
ФПК включила в поезда, отправляющиеся 24 июня и проходящие через Ростов с юга, допвагоны
Железнодорожный светофор.. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, допвагоны, сообщила компания.
«
"Федеральная пассажирская компания для обеспечения возможности проезда включила в составы поездов, отправляющихся 24 июня и проходящих через Ростов-на-Дону с юга, дополнительные вагоны сверх установленных схем", - говорится в сообщении.
Так, по станциям Адлер и Новороссийск вагоны будут включены в поезда:
№ 472 Адлер – Москва
№ 30 Новороссийск – Москва.
№ 472 Адлер – Москва
№ 30 Новороссийск – Москва.
"Это позволит дополнительно обеспечить в поездах дальнего следования порядка 500 мест. Они появятся в продаже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В ФПК отмечают, что в онлайн-режиме отслеживают ситуацию и принимают оперативные меры для обеспечения стабильных и безопасных перевозок пассажиров.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Инфографика