https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880233383.html

В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий

В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023

В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий

В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:05

2023-06-24T19:05

2023-06-24T20:03

общество

московская область (подмосковье)

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

андрей воробьев

евгений пригожин

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева."Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим", — говорится в документе.Действие постановления также распространяется на проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях. Кроме того, запрет касается публичных мероприятий, организуемых органами госвласти Московской или с их участием.Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье усилили меры безопасности, ситуация контролируется силовыми структурами и ФСБ. По его словам, проводятся антитеррористические мероприятия. Глава региона также предупредил о возможности проведения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении и призвал воздержаться от поездок на личном транспорте, в первую очередь за пределы области. Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей воробьев, евгений пригожин, владимир путин