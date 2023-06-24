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В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023
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19:05 24.06.2023 (обновлено: 20:03 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880233383.html
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий
В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:05
2023-06-24T20:03
общество
московская область (подмосковье)
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
андрей воробьев
евгений пригожин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева."Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим", — говорится в документе.Действие постановления также распространяется на проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях. Кроме того, запрет касается публичных мероприятий, организуемых органами госвласти Московской или с их участием.Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье усилили меры безопасности, ситуация контролируется силовыми структурами и ФСБ. По его словам, проводятся антитеррористические мероприятия. Глава региона также предупредил о возможности проведения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении и призвал воздержаться от поездок на личном транспорте, в первую очередь за пределы области. Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей воробьев, евгений пригожин, владимир путин
Общество, Московская область (Подмосковье), Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Андрей Воробьев, Евгений Пригожин, Владимир Путин
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий

Губернатор Воробьев заявил о приостановке массовых мероприятий в Подмосковье до 1 июля

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.
"Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим", — говорится в документе.
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Действие постановления также распространяется на проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях. Кроме того, запрет касается публичных мероприятий, организуемых органами госвласти Московской или с их участием.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье усилили меры безопасности, ситуация контролируется силовыми структурами и ФСБ. По его словам, проводятся антитеррористические мероприятия. Глава региона также предупредил о возможности проведения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении и призвал воздержаться от поездок на личном транспорте, в первую очередь за пределы области.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Попытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Андрей ВоробьевЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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