В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий
Губернатор Воробьев заявил о приостановке массовых мероприятий в Подмосковье до 1 июля
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области приостановят до 1 июля проведение торжественных, спортивных, праздничных мероприятий на открытом воздухе, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.
"Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим", — говорится в документе.
Действие постановления также распространяется на проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях. Кроме того, запрет касается публичных мероприятий, организуемых органами госвласти Московской или с их участием.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье усилили меры безопасности, ситуация контролируется силовыми структурами и ФСБ. По его словам, проводятся антитеррористические мероприятия. Глава региона также предупредил о возможности проведения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении и призвал воздержаться от поездок на личном транспорте, в первую очередь за пределы области.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
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