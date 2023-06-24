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Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения - РИА Новости, 24.06.2023
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16:47 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880212120.html
Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения
Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения - РИА Новости, 24.06.2023
Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения
Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:47
2023-06-24T16:47
московская область (подмосковье)
общество
георгий филимонов
андрей воробьев
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "На территории Московской области торговые сети, распределительные центры и рынки, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу. Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - сказал Филимонов, которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, информация была получена от торговых сетей, распределительных центров, администраций городских округов в режиме реального времени. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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московская область (подмосковье), общество, георгий филимонов, андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа
Московская область (Подмосковье), Общество, Георгий Филимонов, Андрей Воробьев, Попытка вооруженного мятежа
Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения

Филимонов: объекты торговли в Подмосковье работают, товарных запасов достаточно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРаспределительный центр компании X5 Retail Group в Подмосковье
Распределительный центр компании X5 Retail Group в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Распределительный центр компании X5 Retail Group в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«
"На территории Московской области торговые сети, распределительные центры и рынки, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу. Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - сказал Филимонов, которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, информация была получена от торговых сетей, распределительных центров, администраций городских округов в режиме реального времени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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