Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения
Филимонов: объекты торговли в Подмосковье работают, товарных запасов достаточно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРаспределительный центр компании X5 Retail Group в Подмосковье
Распределительный центр компании X5 Retail Group в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«
"На территории Московской области торговые сети, распределительные центры и рынки, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу. Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - сказал Филимонов, которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, информация была получена от торговых сетей, распределительных центров, администраций городских округов в режиме реального времени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.