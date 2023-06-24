https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880212120.html

Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения

Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения - РИА Новости, 24.06.2023

Власти Подмосковья рассказали о ситуации со снабжением населения

Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

московская область (подмосковье)

общество

георгий филимонов

андрей воробьев

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Торговые центры, магазины и рынки продолжают работу в Подмосковье, товарных запасов достаточно для обеспечения потребностей населения, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "На территории Московской области торговые сети, распределительные центры и рынки, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу. Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - сказал Филимонов, которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, информация была получена от торговых сетей, распределительных центров, администраций городских округов в режиме реального времени. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), общество, георгий филимонов, андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа