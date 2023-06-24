https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880175505.html

Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме

Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме

Все службы Подмосковья работают в полном объеме, сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:42

2023-06-24T13:42

2023-06-24T13:42

подмосковье. работаем

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Все службы Подмосковья работают в полном объеме, сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет. "Все наши службы работают в полном объеме. Мы на связи и продолжим вас информировать. Понимаем, как это важно сейчас. Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!" - сказал Воробьев.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). По словам президента РФ, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880174784.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество