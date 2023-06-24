Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Подмосковье. Работаем
 
13:42 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880175505.html
Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме
Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме
Все службы Подмосковья работают в полном объеме, сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:42
2023-06-24T13:42
подмосковье. работаем
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793538051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6154384c15bb67bb724853c40cf122b.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Все службы Подмосковья работают в полном объеме, сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет. &quot;Все наши службы работают в полном объеме. Мы на связи и продолжим вас информировать. Понимаем, как это важно сейчас. Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!&quot; - сказал Воробьев.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). По словам президента РФ, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880174784.html
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793538051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2723e49cf33a86a0c3802914df47a20b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Подмосковье. Работаем, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Губернатор Подмосковья: все службы региона работают в полном объеме

Губернатор Подмосковья Воробьев: все службы региона работают в полном объеме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Все службы Подмосковья работают в полном объеме, сообщил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет.
«

"Все наши службы работают в полном объеме. Мы на связи и продолжим вас информировать. Понимаем, как это важно сейчас. Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!" - сказал Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье
Вчера, 13:38
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). По словам президента РФ, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
Подмосковье. РаботаемМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала