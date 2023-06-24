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Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2023
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Подмосковье. Работаем
 
13:38 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880174784.html
Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье
Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2023
Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье
Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:38
2023-06-24T13:38
подмосковье. работаем
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
безопасность
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом выпускных вечеров в школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введен режим КТО - контртеррористической операции. Он предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам. Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов", - подчеркнул губернатор. Ранее он сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим граждан попросили воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также губернатор призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, безопасность
Подмосковье. Работаем, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Безопасность
Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье

Воробьев: режим КТО в Подмосковье сопровождается дополнительным усилением на дорогах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом выпускных вечеров в школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введен режим КТО - контртеррористической операции. Он предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам. Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов", - подчеркнул губернатор.
Ранее он сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим граждан попросили воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также губернатор призвал сохранять спокойствие.
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Подмосковье. РаботаемМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевБезопасность
 
 
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