Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье
Воробьев: режим КТО в Подмосковье сопровождается дополнительным усилением на дорогах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом выпускных вечеров в школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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"Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введен режим КТО - контртеррористической операции. Он предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам. Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов", - подчеркнул губернатор.
Ранее он сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим граждан попросили воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также губернатор призвал сохранять спокойствие.