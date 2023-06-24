https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880174784.html

Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье

Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2023

Воробьев рассказал о режиме КТО в Подмосковье

Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:38

2023-06-24T13:38

2023-06-24T13:38

подмосковье. работаем

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

безопасность

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Введение в Подмосковье режима контртеррористической операции сопровождается дополнительным усилением на дорогах, отменой массовых мероприятий и переносом выпускных вечеров в школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введен режим КТО - контртеррористической операции. Он предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам. Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов", - подчеркнул губернатор. Ранее он сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим граждан попросили воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также губернатор призвал сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, безопасность