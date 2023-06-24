https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html

Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина

Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразили поддержку действиям президента Российской... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:00

2023-06-24T11:00

2023-06-24T13:48

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

евгений пригожин

леонид пасечник

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразили поддержку действиям президента Российской Федерации Владимира Путина, соответствующие заявления вышли в телеграм-каналах Пасечника и Пушилина. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание. "Луганская Народная Республика с Президентом!" - написал Пасечник в официальном телеграм-канале. Аналогичное сообщение, только от Донецкой Народной Республики, опубликовал в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880145950.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, евгений пригожин, леонид пасечник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа