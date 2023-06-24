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Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина - РИА Новости, 24.06.2023
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11:00 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразили поддержку действиям президента Российской... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:00
2023-06-24T13:48
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
евгений пригожин
леонид пасечник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразили поддержку действиям президента Российской Федерации Владимира Путина, соответствующие заявления вышли в телеграм-каналах Пасечника и Пушилина. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание. "Луганская Народная Республика с Президентом!" - написал Пасечник в официальном телеграм-канале. Аналогичное сообщение, только от Донецкой Народной Республики, опубликовал в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230624/splochenie-1880145950.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, евгений пригожин, леонид пасечник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Леонид Пасечник, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Попытка вооруженного мятежа
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина

Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям президента России Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразили поддержку действиям президента Российской Федерации Владимира Путина, соответствующие заявления вышли в телеграм-каналах Пасечника и Пушилина.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военнослужащим, силовым ведомствам и тем, "кого обманом толкнули на путь вооруженного мятежа". Он отметил, что все, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа, готовил вооруженный мятеж", понесут наказание.
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"Луганская Народная Республика с Президентом!" - написал Пасечник в официальном телеграм-канале.
Аналогичное сообщение, только от Донецкой Народной Республики, опубликовал в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
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В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЕвгений ПригожинЛеонид ПасечникФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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