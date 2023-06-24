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В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин - РИА Новости, 24.06.2023
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12:48 24.06.2023 (обновлено: 14:49 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/perm-1880165293.html
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин - РИА Новости, 24.06.2023
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин
Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:48
2023-06-24T14:49
пермский край
дмитрий махонин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. "В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты", - написал глава региона. Он уточнил, что регион поддерживает бойцов, "защищающих Родину на передовой". Кроме того, Махонин попросил жителей доверять только официальной информации и не поддаваться на информационные провокации.Глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале написал, что в городе все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия не отменяются.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880163780.html
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пермский край, дмитрий махонин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Пермский край, Дмитрий Махонин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин

Махонин: ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.
"В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты", - написал глава региона.
Он уточнил, что регион поддерживает бойцов, "защищающих Родину на передовой". Кроме того, Махонин попросил жителей доверять только официальной информации и не поддаваться на информационные провокации.
Глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале написал, что в городе все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия не отменяются.
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Пермский крайДмитрий МахонинБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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