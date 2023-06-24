https://ria.ru/20230624/perm-1880165293.html

В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин

В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин - РИА Новости, 24.06.2023

В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин

Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:48

2023-06-24T12:48

2023-06-24T14:49

пермский край

дмитрий махонин

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. "В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты", - написал глава региона. Он уточнил, что регион поддерживает бойцов, "защищающих Родину на передовой". Кроме того, Махонин попросил жителей доверять только официальной информации и не поддаваться на информационные провокации.Глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале написал, что в городе все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия не отменяются.

https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880163780.html

пермский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский край, дмитрий махонин, безопасность, попытка вооруженного мятежа