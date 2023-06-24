https://ria.ru/20230624/perm-1880165293.html
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин - РИА Новости, 24.06.2023
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин
Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:48
2023-06-24T12:48
2023-06-24T14:49
пермский край
дмитрий махонин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности, написал в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. "В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты", - написал глава региона. Он уточнил, что регион поддерживает бойцов, "защищающих Родину на передовой". Кроме того, Махонин попросил жителей доверять только официальной информации и не поддаваться на информационные провокации.Глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале написал, что в городе все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия не отменяются.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880163780.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Пермский край, Дмитрий Махонин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Пермском крае приняли меры по обеспечению безопасности, заявил Махонин
Махонин: ситуация в Пермском крае спокойная, приняты все меры по обеспечению безопасности