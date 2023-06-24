https://ria.ru/20230624/otravlenie-1880240922.html

В Псковской области 30 детей из лагеря попали в больницу с отравлением

В Псковской области 30 детей из лагеря попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 24.06.2023

В Псковской области 30 детей из лагеря попали в больницу с отравлением

Тридцать воспитанников детского лагеря "Зеркальный" в Псковской области попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:49

2023-06-24T19:49

2023-06-24T19:49

происшествия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Тридцать воспитанников детского лагеря "Зеркальный" в Псковской области попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Сразу после поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции был принят комплекс превентивных мероприятий. На место оперативно выехала группа специалистов Роспотребнадзора и медики областной инфекционной больницы. Они провели осмотр детей. Все, у кого были клинические признаки инфекции и жалобы на самочувствие, направлены на госпитальное обследование — всего 30 детей", - говорится в сообщении. Как уточнила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, состояние детей оценивается как "легкой степени тяжести". "Предполагается, что в скором времени, после получения результатов анализов они смогут отправиться домой", - отметила Гаращенко, слова которой приводятся в сообщении. В настоящее время региональное управление Роспотребнадзора проводит в лагере "Зеркальный" эпидемиологическое расследование, в рамках которого для лабораторных исследований отобраны пробы воды и пищи. Также назначена служебная проверка со стороны профильных комитетов правительства Псковской области. "В целях профилактики также принято решение завершить смену раньше на 5 дней. Для этого на 25 июня забронированы пассажирские автобусы для транспортировки детей. Затем специалисты проведут мероприятия по дезинфекции и подготовке лагеря к следующей смене", - заключил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, слова которого цитирует пресс-служба правительства Псковской области.

https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html

псковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковская область