https://ria.ru/20230624/otnosheniya-1880262791.html

Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу

Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу - РИА Новости, 24.06.2023

Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны РФ заявил, что ему неизвестно о каких-либо... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:54

2023-06-24T22:54

2023-06-24T23:57

политика

россия

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны РФ заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом плане."Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/putin-1880262605.html

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политика, россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу