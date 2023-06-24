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Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу - РИА Новости, 24.06.2023
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22:54 24.06.2023 (обновлено: 23:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/otnosheniya-1880262791.html
Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу
Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу - РИА Новости, 24.06.2023
Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны РФ заявил, что ему неизвестно о каких-либо... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:54
2023-06-24T23:57
политика
россия
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны РФ заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом плане."Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу

Песков заявил, что не знает об изменениях в отношениях Путина и Шойгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны РФ заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом плане.
"Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи", - сказал он журналистам.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин весь день работал в Кремле
Вчера, 22:53
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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