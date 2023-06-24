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Госсекретарь СГ прокомментировал роль Лукашенко в ситуации с ЧВК "Вагнер"
Госсекретарь СГ прокомментировал роль Лукашенко в ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Госсекретарь СГ прокомментировал роль Лукашенко в ситуации с ЧВК "Вагнер"
Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации с группой "Вагнер" подтвердили особый характер союзнических отношений двух... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:29
2023-06-24T22:29
2023-06-24T23:58
союзное государство
белоруссия
россия
александр лукашенко
евгений пригожин
дмитрий мезенцев
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации с группой "Вагнер" подтвердили особый характер союзнических отношений двух государств, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором", - сказал он. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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белоруссия, россия, александр лукашенко, евгений пригожин, дмитрий мезенцев, происшествия
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Дмитрий Мезенцев, Происшествия
Госсекретарь СГ прокомментировал роль Лукашенко в ситуации с ЧВК "Вагнер"
Мезенцев: Лукашенко в ситуации с "Вагнером" показал особый характер союзных отношений