https://ria.ru/20230624/oruzhie-1880225513.html

Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов

Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов - РИА Новости, 24.06.2023

Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов

Крупнейший арсенал ядерного оружия еще никогда не находился под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения, власти РФ не позволят событиям... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:14

2023-06-24T18:14

2023-06-24T18:26

безопасность

россия

попытка вооруженного мятежа

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейший арсенал ядерного оружия еще никогда не находился под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения, власти РФ не позволят событиям пойти по такому сценарию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об оценке ситуации."Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - добавил Медведев.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, попытка вооруженного мятежа, дмитрий медведев