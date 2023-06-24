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Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов
Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов - РИА Новости, 24.06.2023
Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов
Крупнейший арсенал ядерного оружия еще никогда не находился под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения, власти РФ не позволят событиям... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:14
2023-06-24T18:14
2023-06-24T18:26
безопасность
россия
попытка вооруженного мятежа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейший арсенал ядерного оружия еще никогда не находился под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения, власти РФ не позволят событиям пойти по такому сценарию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об оценке ситуации."Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - добавил Медведев.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, попытка вооруженного мятежа, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Медведев
Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов
Зампред Совбеза Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейший арсенал ядерного оружия еще никогда не находился под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения, власти РФ не позволят событиям пойти по такому сценарию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об оценке ситуации.
"Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - добавил Медведев.
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