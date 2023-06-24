https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880204857.html

Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе

Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе

Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил в телеграм-канале в субботу, что в регионе спокойная и стабильная обстановка, и попросил "не вестись на провокации,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:13

2023-06-24T16:13

2023-06-24T16:13

россия

москва

воронежская область

вадим шумков

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил в телеграм-канале в субботу, что в регионе спокойная и стабильная обстановка, и попросил "не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы". "В регионе всё абсолютно спокойно и стабильно. Продолжаем ремонтировать, строить, развивать и поддерживать. И просто работать. Упорно. Плодотворно. И эффективно", - написал он. Шумков попросил "не делать резких движений", "подчиняться только законным властям" и "исполнять все их требования". Он также предупредил, что нельзя "вестись на провокации, информационные вбросы и призывы". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/mery-1880153170.html

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россия, москва, воронежская область, вадим шумков, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, курганская область, попытка вооруженного мятежа