https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880204857.html
Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе
Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе
Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил в телеграм-канале в субботу, что в регионе спокойная и стабильная обстановка, и попросил "не вестись на провокации,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:13
2023-06-24T16:13
2023-06-24T16:13
россия
москва
воронежская область
вадим шумков
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил в телеграм-канале в субботу, что в регионе спокойная и стабильная обстановка, и попросил "не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы". "В регионе всё абсолютно спокойно и стабильно. Продолжаем ремонтировать, строить, развивать и поддерживать. И просто работать. Упорно. Плодотворно. И эффективно", - написал он. Шумков попросил "не делать резких движений", "подчиняться только законным властям" и "исполнять все их требования". Он также предупредил, что нельзя "вестись на провокации, информационные вбросы и призывы". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/mery-1880153170.html
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россия, москва, воронежская область, вадим шумков, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, курганская область, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Воронежская область, Вадим Шумков, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Курганская область, Попытка вооруженного мятежа
Курганский губернатор рассказал об обстановке в регионе
Курганский губернатор Шумков сообщил о стабильной обстановке в регионе