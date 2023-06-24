https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html
Президент в ближайшее время выступит с обращением
Президент в ближайшее время выступит с обращением - РИА Новости, 24.06.2023
Президент в ближайшее время выступит с обращением
В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:47
2023-06-24T08:47
2023-06-24T09:34
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
Президент в ближайшее время выступит с обращением
Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.
Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ
сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов
, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия
в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа