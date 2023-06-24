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Президент в ближайшее время выступит с обращением - РИА Новости, 24.06.2023
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08:47 24.06.2023 (обновлено: 09:34 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html
Президент в ближайшее время выступит с обращением
Президент в ближайшее время выступит с обращением - РИА Новости, 24.06.2023
Президент в ближайшее время выступит с обращением
В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:47
2023-06-24T09:34
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
Президент в ближайшее время выступит с обращением

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.
Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа
Вчера, 02:21
 
Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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