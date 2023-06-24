https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html

Президент в ближайшее время выступит с обращением

Президент в ближайшее время выступит с обращением - РИА Новости, 24.06.2023

Президент в ближайшее время выступит с обращением

В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:47

2023-06-24T08:47

2023-06-24T09:34

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В ближайшее время президент Владимир Путин выступит с обращением, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да, в ближайшее время будет обращение президента", — сказал он.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал президенту доклад в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, владимир путин