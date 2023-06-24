Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие
Новосибирский губернатор Травников призвал жителей сохранять спокойствие и сплотиться
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и сплотиться вокруг президента.
"Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу", - написал он.
Травников призвал "сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников".
«
"Сила и могущество нашего государства - в единстве российского народа!" - подчеркнул он.
Новосибирск в эти выходные дни отмечает юбилей - 130-летие города. В настоящее время в городе проходит торжественное собрание в честь празднования юбилея.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.