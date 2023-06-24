https://ria.ru/20230624/novosibirsk-1880161927.html

Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие

Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:30

2023-06-24T12:30

2023-06-24T12:34

общество

россия

новосибирская область

андрей травников

владимир путин

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и сплотиться вокруг президента. "Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу", - написал он. Травников призвал "сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников". "Сила и могущество нашего государства - в единстве российского народа!" - подчеркнул он. Новосибирск в эти выходные дни отмечает юбилей - 130-летие города. В настоящее время в городе проходит торжественное собрание в честь празднования юбилея. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

новосибирская область

новосибирск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, новосибирская область, андрей травников, владимир путин, новосибирск