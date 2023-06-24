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Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023
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12:30 24.06.2023 (обновлено: 12:34 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/novosibirsk-1880161927.html
Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие
Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:30
2023-06-24T12:34
общество
россия
новосибирская область
андрей травников
владимир путин
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и сплотиться вокруг президента. "Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу", - написал он. Травников призвал "сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников". "Сила и могущество нашего государства - в единстве российского народа!" - подчеркнул он. Новосибирск в эти выходные дни отмечает юбилей - 130-летие города. В настоящее время в городе проходит торжественное собрание в честь празднования юбилея. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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общество, россия, новосибирская область, андрей травников, владимир путин, новосибирск
Общество, Россия, Новосибирская область, Андрей Травников, Владимир Путин, Новосибирск
Глава Новосибирской области призвал сохранять спокойствие

Новосибирский губернатор Травников призвал жителей сохранять спокойствие и сплотиться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в Telegram-канале жителей региона сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и сплотиться вокруг президента.
"Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу", - написал он.
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Травников призвал "сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников".
«
"Сила и могущество нашего государства - в единстве российского народа!" - подчеркнул он.
Новосибирск в эти выходные дни отмечает юбилей - 130-летие города. В настоящее время в городе проходит торжественное собрание в честь празднования юбилея.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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