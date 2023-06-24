Рейтинг@Mail.ru
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 24.06.2023 (обновлено: 15:01 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/novocherkassk-1880191247.html
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли
Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:37
2023-06-24T15:01
новочеркасск
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_a1810c804876dacfeab716e161d72b98.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Юрий Лысенко. &quot;Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решено временно перекрыть из соображений безопасности. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием&quot;, - написал Лысенко.Ранее губернатор области сообщил о многокилометровых пробках на трассе. Для жителей организован подвоз воды.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html
новочеркасск
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7763d94e4d1a672cea3a2b56a8220ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новочеркасск, ростовская область, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Новочеркасск, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли

Лысенко: выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решили перекрыть из соображений безопасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Юрий Лысенко.
«

"Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решено временно перекрыть из соображений безопасности. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием", - написал Лысенко.

Ранее губернатор области сообщил о многокилометровых пробках на трассе. Для жителей организован подвоз воды.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Автомобили на трассе М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
Вчера, 13:46
 
НовочеркасскРостовская областьПопытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала