https://ria.ru/20230624/novocherkassk-1880191247.html
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли
Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:37
2023-06-24T13:37
2023-06-24T15:01
новочеркасск
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Юрий Лысенко. "Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решено временно перекрыть из соображений безопасности. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием", - написал Лысенко.Ранее губернатор области сообщил о многокилометровых пробках на трассе. Для жителей организован подвоз воды.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новочеркасск, ростовская область, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Новочеркасск, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли
Лысенко: выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решили перекрыть из соображений безопасности