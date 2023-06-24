https://ria.ru/20230624/novocherkassk-1880191247.html

Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли

Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023

Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 временно перекрыли

Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:37

2023-06-24T13:37

2023-06-24T15:01

новочеркасск

ростовская область

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Юрий Лысенко. "Выезд из Новочеркасска на трассу М-4 решено временно перекрыть из соображений безопасности. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием", - написал Лысенко.Ранее губернатор области сообщил о многокилометровых пробках на трассе. Для жителей организован подвоз воды.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html

новочеркасск

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новочеркасск, ростовская область, попытка вооруженного мятежа, безопасность