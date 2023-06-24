Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных
Бастрыкин поручил органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы... Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.