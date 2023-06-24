https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html

Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных

Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных - РИА Новости, 24.06.2023

Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:03

2023-06-24T14:03

2023-06-24T14:04

россия

москва

воронежская область

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы... Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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москва

воронежская область

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россия, москва, воронежская область, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, попытка вооруженного мятежа