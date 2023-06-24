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Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных - РИА Новости, 24.06.2023
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14:03 24.06.2023 (обновлено: 14:04 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных - РИА Новости, 24.06.2023
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:03
2023-06-24T14:04
россия
москва
воронежская область
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы... Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия, москва, воронежская область, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Воронежская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Попытка вооруженного мятежа
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных

Бастрыкин поручил органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы... Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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РоссияМоскваВоронежская областьАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Евгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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