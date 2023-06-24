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Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 24.06.2023
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:08
2023-06-24T05:08
2023-06-24T05:53
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россия
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в Министерстве обороны. "Военнослужащим добровольческого батальона "Тигр" за проявленные мужество, отвагу и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды на передовой", — говорится в сообщении. Уточняется, что на передовых позициях представители командования группировки войск "Восток" вручили Ордена Мужества, медали "За отвагу", медали Суворова, знаки отличия "Георгиевский Крест" IV степени и медали Ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903658.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
Минобороны: военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в Министерстве обороны.
"Военнослужащим добровольческого батальона "Тигр" за проявленные мужество, отвагу и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды на передовой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на передовых позициях представители командования группировки войск "Восток" вручили Ордена Мужества, медали "За отвагу", медали Суворова, знаки отличия "Георгиевский Крест" IV степени и медали Ордена "За заслуги перед Отечеством".
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды