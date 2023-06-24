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Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.06.2023 (обновлено: 05:53 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/nagrazhdenie-1880118690.html
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 24.06.2023
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой
Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:08
2023-06-24T05:53
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в Министерстве обороны. "Военнослужащим добровольческого батальона "Тигр" за проявленные мужество, отвагу и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды на передовой", — говорится в сообщении. Уточняется, что на передовых позициях представители командования группировки войск "Восток" вручили Ордена Мужества, медали "За отвагу", медали Суворова, знаки отличия "Георгиевский Крест" IV степени и медали Ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903658.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой

Минобороны: военные добровольческого батальона "Тигр" получили госнаграды на передовой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНаграды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отличившиеся во время специальной военной операции российские военнослужащие добровольческого батальона "Тигр" удостоены государственных наград, сообщили в Министерстве обороны.
"Военнослужащим добровольческого батальона "Тигр" за проявленные мужество, отвагу и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, были вручены очередные государственные награды на передовой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на передовых позициях представители командования группировки войск "Восток" вручили Ордена Мужества, медали "За отвагу", медали Суворова, знаки отличия "Георгиевский Крест" IV степени и медали Ордена "За заслуги перед Отечеством".
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск Восток вручил госнаграды военнослужащим на передовой. Кадр видео
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
23 июня, 05:18
 
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