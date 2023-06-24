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Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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17:13 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880217260.html
Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа
Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина на фоне событий в РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:13
2023-06-24T17:13
общество
россия
ростов-на-дону
владимир путин
александр жуков
госдума рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина на фоне событий в РФ. "Сегодня, когда страна ведёт тяжелейшую войну, самое страшное, что может быть - это внутренние распри, предательство и гражданская война. В этой ситуации нам нужно сплотиться вокруг Президента нашей страны (Владимира Путина - ред.) и сделать все, чтобы поддержать наших ребят на передовой и их семьи в тылу", - приводит его слова пресс-служба Госдумы. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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общество, россия, ростов-на-дону, владимир путин, александр жуков, госдума рф, попытка вооруженного мятежа
Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Александр Жуков, Госдума РФ, Попытка вооруженного мятежа
Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа

Первый зампред спикера ГД Жуков призвал сплотиться вокруг президента после попытки мятежа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина на фоне событий в РФ.
«
"Сегодня, когда страна ведёт тяжелейшую войну, самое страшное, что может быть - это внутренние распри, предательство и гражданская война. В этой ситуации нам нужно сплотиться вокруг Президента нашей страны (Владимира Путина - ред.) и сделать все, чтобы поддержать наших ребят на передовой и их семьи в тылу", - приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
Вчера, 14:45
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
ОбществоРоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинАлександр ЖуковГосдума РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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