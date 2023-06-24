https://ria.ru/20230624/myatezh-1880191536.html
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже - РИА Новости, 24.06.2023
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:03
2023-06-24T15:03
2023-06-24T15:05
пензенская область
олег мельниченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. "Организованный руководством ЧВК "Вагнер" мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК "Вагнер", не идти на поводу у тех, кто использует вас "втёмную". Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже", - написал Мельниченко. Он отметил, что в ночь на субботу вернулся из зоны СВО, проехал по блокпостам, подразделениям, где служат пензенские, ульяновские и башкирские ребята, видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС, пообщался с военнослужащим и убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией. "Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником", - заявил глава региона. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие. "Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами", - подчеркнул Мельниченко.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
https://ria.ru/20230624/ulyanovsk-1880190274.html
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_81:0:1917:1377_1920x0_80_0_0_c21e5d37dfd26993ddfb26f77805eca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже
Пензенский губернатор Мельниченко призвал бойцов "Вагнера" не позориться участием в мятеже
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале
призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже.
"Организованный руководством ЧВК "Вагнер" мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК "Вагнер", не идти на поводу у тех, кто использует вас "втёмную". Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже", - написал Мельниченко.
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Он отметил, что в ночь на субботу вернулся из зоны СВО, проехал по блокпостам, подразделениям, где служат пензенские, ульяновские и башкирские ребята, видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС, пообщался с военнослужащим и убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией.
"Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия
, МВД и ФСБ
выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником", - заявил глава региона.
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.
"Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами", - подчеркнул Мельниченко.
Губернатор Русских обратился к ульяновским бойцам "Вагнера"