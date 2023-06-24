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Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже - РИА Новости, 24.06.2023
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15:03 24.06.2023 (обновлено: 15:05 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880191536.html
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже - РИА Новости, 24.06.2023
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:03
2023-06-24T15:05
пензенская область
олег мельниченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. "Организованный руководством ЧВК "Вагнер" мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК "Вагнер", не идти на поводу у тех, кто использует вас "втёмную". Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже", - написал Мельниченко. Он отметил, что в ночь на субботу вернулся из зоны СВО, проехал по блокпостам, подразделениям, где служат пензенские, ульяновские и башкирские ребята, видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС, пообщался с военнослужащим и убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией. "Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником", - заявил глава региона. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие. "Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами", - подчеркнул Мельниченко.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже

Пензенский губернатор Мельниченко призвал бойцов "Вагнера" не позориться участием в мятеже

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко . Архивное фото
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже.
"Организованный руководством ЧВК "Вагнер" мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК "Вагнер", не идти на поводу у тех, кто использует вас "втёмную". Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже", - написал Мельниченко.
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Он отметил, что в ночь на субботу вернулся из зоны СВО, проехал по блокпостам, подразделениям, где служат пензенские, ульяновские и башкирские ребята, видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС, пообщался с военнослужащим и убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией.
"Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником", - заявил глава региона.
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.
"Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами", - подчеркнул Мельниченко.
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Пензенская областьОлег МельниченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
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