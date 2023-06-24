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Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже

Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже - РИА Новости, 24.06.2023

Пензенский губернатор призвал вагнеровцев не позориться участием в мятеже

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:03

2023-06-24T15:03

2023-06-24T15:05

пензенская область

олег мельниченко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

безопасность

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале призвал жителей региона в рядах группы "Вагнер" не позорить себя участием в мятеже. "Организованный руководством ЧВК "Вагнер" мятеж будет подавлен. Все, кто в нём участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК "Вагнер", не идти на поводу у тех, кто использует вас "втёмную". Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже", - написал Мельниченко. Он отметил, что в ночь на субботу вернулся из зоны СВО, проехал по блокпостам, подразделениям, где служат пензенские, ульяновские и башкирские ребята, видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС, пообщался с военнослужащим и убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией. "Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником", - заявил глава региона. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие. "Прошу жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие. Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами", - подчеркнул Мельниченко.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

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пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность