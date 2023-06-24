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Пушкинский музей выразил поддержку Путину - РИА Новости, 24.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:44 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/muzey-1880261499.html
Пушкинский музей выразил поддержку Путину
Пушкинский музей выразил поддержку Путину - РИА Новости, 24.06.2023
Пушкинский музей выразил поддержку Путину
Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:44
2023-06-24T22:44
культура
культура
владимир путин
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения."Пушкинский музей, как и все сейчас, не может оставаться равнодушным к происходящим событиям, ощущая ответственность за консолидацию общества. Ведь сила нашей многонациональной, многоконфессиональной страны всегда была в единстве", - заявили в музее. Представители музея уточнили, что он продолжит выполнять свою работу, следуя миссии — "продолжать дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур, объединяя людей".
https://ria.ru/20230624/muzey-1880251453.html
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культура, владимир путин, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Культура, Владимир Путин, Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Пушкинский музей выразил поддержку Путину

Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ)
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения.
"Пушкинский музей, как и все сейчас, не может оставаться равнодушным к происходящим событиям, ощущая ответственность за консолидацию общества. Ведь сила нашей многонациональной, многоконфессиональной страны всегда была в единстве", - заявили в музее.
Представители музея уточнили, что он продолжит выполнять свою работу, следуя миссии — "продолжать дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур, объединяя людей".
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам
Вчера, 21:12
 
КультураКультураВладимир ПутинРоссияГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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