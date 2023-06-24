https://ria.ru/20230624/muzey-1880261499.html
Пушкинский музей выразил поддержку Путину
Пушкинский музей выразил поддержку Путину - РИА Новости, 24.06.2023
Пушкинский музей выразил поддержку Путину
Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:44
2023-06-24T22:44
2023-06-24T22:44
культура
культура
владимир путин
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения."Пушкинский музей, как и все сейчас, не может оставаться равнодушным к происходящим событиям, ощущая ответственность за консолидацию общества. Ведь сила нашей многонациональной, многоконфессиональной страны всегда была в единстве", - заявили в музее. Представители музея уточнили, что он продолжит выполнять свою работу, следуя миссии — "продолжать дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур, объединяя людей".
https://ria.ru/20230624/muzey-1880251453.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, владимир путин, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Культура, Владимир Путин, Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Пушкинский музей выразил поддержку Путину
Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале
учреждения.
"Пушкинский музей, как и все сейчас, не может оставаться равнодушным к происходящим событиям, ощущая ответственность за консолидацию общества. Ведь сила нашей многонациональной, многоконфессиональной страны всегда была в единстве", - заявили в музее.
Представители музея уточнили, что он продолжит выполнять свою работу, следуя миссии — "продолжать дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур, объединяя людей".
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам