https://ria.ru/20230624/muzey-1880261499.html

Пушкинский музей выразил поддержку Путину

Пушкинский музей выразил поддержку Путину - РИА Новости, 24.06.2023

Пушкинский музей выразил поддержку Путину

Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:44

2023-06-24T22:44

2023-06-24T22:44

культура

культура

владимир путин

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587473536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_789a57364527881ee166b94a4ff4a4a7.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пушкинский музей выразил поддержу президенту России Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале учреждения."Пушкинский музей, как и все сейчас, не может оставаться равнодушным к происходящим событиям, ощущая ответственность за консолидацию общества. Ведь сила нашей многонациональной, многоконфессиональной страны всегда была в единстве", - заявили в музее. Представители музея уточнили, что он продолжит выполнять свою работу, следуя миссии — "продолжать дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур, объединяя людей".

https://ria.ru/20230624/muzey-1880251453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

культура, владимир путин, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина