https://ria.ru/20230624/muzey-1880251453.html
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам - РИА Новости, 24.06.2023
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина закрыт по техническим причинам в субботу, сообщили в Telegram-канале музея. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:12
2023-06-24T21:12
2023-06-24T21:12
культура
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
новости культуры
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина закрыт по техническим причинам в субботу, сообщили в Telegram-канале музея. "По техническим причинам Пушкинский музей сегодня закрыт", - говорится в сообщении музея. В обращении к посетителям, отмечается, что если их визит в музей сегодня не состоялся и они хотят вернуть билет, необходимо заполнить электронную форму заявления на возврат. Ранее в телеграм-канале "Осторожно, Москва" сообщили, что в Пушкинском музее происходит эвакуация.
https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости культуры, москва
Культура, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Новости культуры, Москва
Пушкинский музей закрыли по техническим причинам
Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина закрыли по техническим причинам