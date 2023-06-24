https://ria.ru/20230624/muzey-1880251453.html

Пушкинский музей закрыли по техническим причинам

Пушкинский музей закрыли по техническим причинам - РИА Новости, 24.06.2023

Пушкинский музей закрыли по техническим причинам

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина закрыт по техническим причинам в субботу, сообщили в Telegram-канале музея. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:12

2023-06-24T21:12

2023-06-24T21:12

культура

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

новости культуры

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина закрыт по техническим причинам в субботу, сообщили в Telegram-канале музея. "По техническим причинам Пушкинский музей сегодня закрыт", - говорится в сообщении музея. В обращении к посетителям, отмечается, что если их визит в музей сегодня не состоялся и они хотят вернуть билет, необходимо заполнить электронную форму заявления на возврат. Ранее в телеграм-канале "Осторожно, Москва" сообщили, что в Пушкинском музее происходит эвакуация.

https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости культуры, москва