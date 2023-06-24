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Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться страху

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться страху - РИА Новости, 24.06.2023

Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться страху

Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в видеообращении призвал верующих не поддаваться страху и сохранять спокойствие. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:59

2023-06-24T20:59

2023-06-24T20:59

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ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в видеообращении призвал верующих не поддаваться страху и сохранять спокойствие. "После обращения нашего президента, после многих тех новостей, которые мы читаем, которые видим, многие люди задаются вопросом: как поступать? У некоторых людей появилась тревога. И мне хотелось бы напомнить в первую очередь себе, а также вам, одно из главных правил нашего вероубеждения. В нем сказано: то, что тебя постигло, не могло никак тебя миновать, а то, что тебя миновало, никак не могло тебя постичь. Во всем и всегда мы должны сохранять полное спокойствие, понимая, что все – абсолютно все – происходит по воле Всевышнего Создателя. Безусловно, нужно включать разум, анализировать, сопоставлять, ни в коем случае не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие", – сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале. Самое главное, добавил он, чтобы страх не взял над нами власть. "Очень важное качество, которое присуще верующим, и о нем говорится в Священном Коране: над ними не властвует страх, и они не будут опечалены… Мы должны на уровне молитв, на уровне обращенности ко Всевышнему, постараться поддержать правые силы с тем, чтобы в стране воцарились спокойствие, мир, безопасность и чтобы никакие провокации, никакие сторонние внешние и внутренние силы не смогли внести дисбаланс и беспорядок внутри нашей великой страны", – заключил он.

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москва, россия, ильдар аляутдинов