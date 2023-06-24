https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены - РИА Новости, 24.06.2023
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:37
москва
сергей собянин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия."Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены", - написал мэр.
https://ria.ru/20230624/avtobusy-1880130084.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Собянин: все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения не затруднены