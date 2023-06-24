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Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены - РИА Новости, 24.06.2023
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09:30 24.06.2023 (обновлено: 09:37 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены - РИА Новости, 24.06.2023
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:37
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия."Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены", - написал мэр.
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены

Собянин: все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения не затруднены

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Собянин
Мэр Москвы Собянин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее он сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.
"Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены", - написал мэр.
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