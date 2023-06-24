https://ria.ru/20230624/minoborony-1880258805.html

Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"

Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство" - РИА Новости, 24.06.2023

Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"

Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:16

2023-06-24T22:16

2023-06-24T22:18

россия

белоруссия

александр лукашенко

южный военный округ

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". На фото военнослужащие с оружием сидят на бронетехнике. Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.

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россия, белоруссия, александр лукашенко, южный военный округ, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность