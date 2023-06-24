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Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство" - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"
Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:16
2023-06-24T22:16
2023-06-24T22:18
россия
белоруссия
александр лукашенко
южный военный округ
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". На фото военнослужащие с оружием сидят на бронетехнике. Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, южный военный округ, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Южный военный округ, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"
Минобороны выложило фотографию военных на технике с подписью "Сплоченность и единство"