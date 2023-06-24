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Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство" - РИА Новости, 24.06.2023
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22:16 24.06.2023 (обновлено: 22:18 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880258805.html
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство" - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"
Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:16
2023-06-24T22:18
россия
белоруссия
александр лукашенко
южный военный округ
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство". На фото военнослужащие с оружием сидят на бронетехнике. Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, южный военный округ, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Южный военный округ, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Минобороны выложило фотографию военных с подписью "Сплоченность и единство"

Минобороны выложило фотографию военных на технике с подписью "Сплоченность и единство"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале фотографию военнослужащих с подписью "Сплочённость и единство".
На фото военнослужащие с оружием сидят на бронетехнике.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЮжный военный округЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
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