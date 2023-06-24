https://ria.ru/20230624/minkultury-1880243607.html

Минкультуры поддержало Путина

Минкультуры поддержало Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Минкультуры поддержало Путина

В министерстве культуры РФ поддержали президента Владимира Путина и подчеркнули необходимость объединения граждан России. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:04

2023-06-24T20:04

2023-06-24T20:24

россия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

общество

культура

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В министерстве культуры РФ поддержали президента Владимира Путина и подчеркнули необходимость объединения граждан России. "Сейчас как никогда важно сплотиться во имя защитников нашей Родины, нашего президента – нашего единственного верховного главнокомандующего", - написано в телеграм-канале ведомства. В пресс-службе подчеркнули, что задача мирных граждан "сеять доброе и светлое в человеческие души" с помощью музыки, балета, театра, кино. "И только объединившись, мы сможем сохранить эту гармонию в нашей стране и для наших детей", - говорится в сообщении. "Времена не выбирают, но свой выбор мы уже сделали – мы однозначно поддерживаем нашего президента Владимира Путина и всех ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину, несмотря ни на что", - отмечает Минкультуры. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество