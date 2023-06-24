Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры поддержало Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:04 24.06.2023 (обновлено: 20:24 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minkultury-1880243607.html
Минкультуры поддержало Путина
Минкультуры поддержало Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Минкультуры поддержало Путина
В министерстве культуры РФ поддержали президента Владимира Путина и подчеркнули необходимость объединения граждан России. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:04
2023-06-24T20:24
россия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В министерстве культуры РФ поддержали президента Владимира Путина и подчеркнули необходимость объединения граждан России. "Сейчас как никогда важно сплотиться во имя защитников нашей Родины, нашего президента – нашего единственного верховного главнокомандующего", - написано в телеграм-канале ведомства. В пресс-службе подчеркнули, что задача мирных граждан "сеять доброе и светлое в человеческие души" с помощью музыки, балета, театра, кино. "И только объединившись, мы сможем сохранить эту гармонию в нашей стране и для наших детей", - говорится в сообщении. "Времена не выбирают, но свой выбор мы уже сделали – мы однозначно поддерживаем нашего президента Владимира Путина и всех ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину, несмотря ни на что", - отмечает Минкультуры. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество, Культура
Минкультуры поддержало Путина

Минкультуры поддержало Путина и призвало россиян объединиться

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры России в Москве
Здание Министерства культуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Здание Министерства культуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В министерстве культуры РФ поддержали президента Владимира Путина и подчеркнули необходимость объединения граждан России.
«
"Сейчас как никогда важно сплотиться во имя защитников нашей Родины, нашего президента – нашего единственного верховного главнокомандующего", - написано в телеграм-канале ведомства.
В пресс-службе подчеркнули, что задача мирных граждан "сеять доброе и светлое в человеческие души" с помощью музыки, балета, театра, кино. "И только объединившись, мы сможем сохранить эту гармонию в нашей стране и для наших детей", - говорится в сообщении.
«
"Времена не выбирают, но свой выбор мы уже сделали – мы однозначно поддерживаем нашего президента Владимира Путина и всех ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину, несмотря ни на что", - отмечает Минкультуры.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
КультураРоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала