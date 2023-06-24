https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html
В Курской области усилили меры безопасности
В Курской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Курской области усилили меры безопасности
Меры безопасности в Курской области усилены, новых дополнительных мероприятий на территории региона на данный момент не введено, сообщил в своем телеграм-канале РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:25
2023-06-24T10:25
2023-06-24T13:48
курская область
роман старовойт
курск
происшествия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности в Курской области усилены, новых дополнительных мероприятий на территории региона на данный момент не введено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт."Друзья, сейчас обстановка в регионе остается напряженной. Этой ночью, как вы знаете, наши военные отработали по БПЛА в Курске. Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашего ДНД (Добровольные народные дружины - ред.). Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены", - написал Старовойт."Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации. Новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено. Если что-то изменится — обязательно проинформирую", - подчеркнул он.
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"Не дадим сейчас развалить страну" – глава Курской области обратился к гражданам РФ
"Не дадим сейчас развалить страну" – глава Курской области обратился к гражданам РФ
2023-06-24T10:25
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курская область, роман старовойт, курск, происшествия, попытка вооруженного мятежа
Курская область, Роман Старовойт, Курск, Происшествия, Попытка вооруженного мятежа
В Курской области усилили меры безопасности
Курский губернатор Старовойт сообщил об усилении мер безопасности в регионе