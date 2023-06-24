https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия
В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:46
2023-06-24T11:46
2023-06-24T14:58
воронежская область
россия
александр гусев (государственный служащий)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев."В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - написал он.
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
воронежская область
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"Мятежникам не может быть никакого оправдания". Обращение главы Воронежской области к гражданам РФ
Обращение в поддержку Президента РФ Владимира Владимировича Путина и по текущей ситуации.
2023-06-24T11:46
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воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Воронежская область, Россия, Александр Гусев (государственный служащий), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия
Воронежский губернатор Гусев: в рамках КТО в регионе проводятся необходимые мероприятия