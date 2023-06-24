Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 24.06.2023 (обновлено: 14:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия
В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:46
2023-06-24T14:58
воронежская область
россия
александр гусев (государственный служащий)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880179728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a7f86071411d6e700eafc3215c1f17e.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев."В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - написал он.
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мятежникам не может быть никакого оправдания". Обращение главы Воронежской области к гражданам РФ
Обращение в поддержку Президента РФ Владимира Владимировича Путина и по текущей ситуации.
2023-06-24T11:46
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880179728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdda4c5eed9472167ae621dc038c38ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Воронежская область, Россия, Александр Гусев (государственный служащий), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия

Воронежский губернатор Гусев: в рамках КТО в регионе проводятся необходимые мероприятия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
"В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - написал он.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну
Вчера, 10:31
 
Воронежская областьРоссияАлександр Гусев (государственный служащий)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала