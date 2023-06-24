https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html

В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия

В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронежской области в рамках КТО проводятся необходимые мероприятия

В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:46

2023-06-24T11:46

2023-06-24T14:58

воронежская область

россия

александр гусев (государственный служащий)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, заявил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев."В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - написал он.

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

воронежская область

россия

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"Мятежникам не может быть никакого оправдания". Обращение главы Воронежской области к гражданам РФ Обращение в поддержку Президента РФ Владимира Владимировича Путина и по текущей ситуации. 2023-06-24T11:46 true PT0M50S

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воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), безопасность, попытка вооруженного мятежа