https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:45
2023-06-24T08:45
2023-06-24T11:46
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области", — говорится в публикации.Рано утром губернатор Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности. Жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.Власти Воронежской области, со своей стороны, рекомендуют населению воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон" и дорогам регионального и местного значения. По информации регионального правительства, по трассе М-4 двигалась колонна военной техники. Движение на границе Липецкой и Воронежской области перекрыли, из-за чего образовался затор. К шести утра он составлял нем менее километра.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880121974.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия