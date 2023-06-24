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В Липецкой области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
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08:45 24.06.2023 (обновлено: 11:46 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:45
2023-06-24T11:46
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области", — говорится в публикации.Рано утром губернатор Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности. Жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.Власти Воронежской области, со своей стороны, рекомендуют населению воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон" и дорогам регионального и местного значения. По информации регионального правительства, по трассе М-4 двигалась колонна военной техники. Движение на границе Липецкой и Воронежской области перекрыли, из-за чего образовался затор. К шести утра он составлял нем менее километра.
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия

Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия

© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Е.Н. Виноградов
Сквер на проспекте Мира в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
"На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области", — говорится в публикации.
Рано утром губернатор Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности. Жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.
Власти Воронежской области, со своей стороны, рекомендуют населению воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон" и дорогам регионального и местного значения.
По информации регионального правительства, по трассе М-4 двигалась колонна военной техники. Движение на границе Липецкой и Воронежской области перекрыли, из-за чего образовался затор. К шести утра он составлял нем менее километра.
Бронемашина военной полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий
Вчера, 07:14
 
Липецкая областьПроисшествияИгорь Артамонов
 
 
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