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Жителям Липецкой области настоятельно рекомендовали не покидать дома - РИА Новости, 24.06.2023
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16:52 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880212859.html
Жителям Липецкой области настоятельно рекомендовали не покидать дома
Жителям Липецкой области настоятельно рекомендовали не покидать дома - РИА Новости, 24.06.2023
Жителям Липецкой области настоятельно рекомендовали не покидать дома
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:52
2023-06-24T16:52
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
общество
игорь артамонов
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Артамонов информировал, что техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меры для обеспечения безопасности населения. "Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - написал Артамонов. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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липецкая область, попытка вооруженного мятежа, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа, Общество, Игорь Артамонов
Жителям Липецкой области настоятельно рекомендовали не покидать дома

Липецкий губернатор Артамонов настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Областной администрации в Липецке
Здание Областной администрации в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Областной администрации в Липецке. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
Артамонов информировал, что техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меры для обеспечения безопасности населения.
«
"Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - написал Артамонов.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 11:23
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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