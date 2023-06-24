https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880203370.html
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили - РИА Новости, 24.06.2023
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:14
москва
липецкая область
евгений пригожин
владимир путин
общество
попытка вооруженного мятежа
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы. "Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления", - говорится в сообщении правительства Липецкой области.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, липецкая область, евгений пригожин, владимир путин, общество, попытка вооруженного мятежа
Москва, Липецкая область, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили
Липецкие власти временно ограничили автобусное сообщение с Москвой и Тулой
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости.
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале
со ссылкой на перевозчиков.
Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.
«
"Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления", - говорится в сообщении правительства Липецкой области.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам