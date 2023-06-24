https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880203370.html

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили - РИА Новости, 24.06.2023

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:10

2023-06-24T16:10

2023-06-24T16:14

москва

липецкая область

евгений пригожин

владимир путин

общество

попытка вооруженного мятежа

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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы. "Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления", - говорится в сообщении правительства Липецкой области.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, липецкая область, евгений пригожин, владимир путин, общество, попытка вооруженного мятежа