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Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили - РИА Новости, 24.06.2023
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16:10 24.06.2023 (обновлено: 16:14 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880203370.html
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили - РИА Новости, 24.06.2023
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:14
москва
липецкая область
евгений пригожин
владимир путин
общество
попытка вооруженного мятежа
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков. Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы. &quot;Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления&quot;, - говорится в сообщении правительства Липецкой области.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, липецкая область, евгений пригожин, владимир путин, общество, попытка вооруженного мятежа
Москва, Липецкая область, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили

Липецкие власти временно ограничили автобусное сообщение с Москвой и Тулой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание областной администрации в Липецке
Здание областной администрации в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание областной администрации в Липецке. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на перевозчиков.
Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.
«

"Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления", - говорится в сообщении правительства Липецкой области.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 11:23
 
МоскваЛипецкая областьЕвгений ПригожинВладимир ПутинОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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