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Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости - РИА Новости, 24.06.2023
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14:13 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880181626.html
Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости
Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости - РИА Новости, 24.06.2023
Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости
Жителей Липецкой области в целях безопасности просят без острой необходимости не покидать дома, говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:13
2023-06-24T14:13
липецкая область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жителей Липецкой области в целях безопасности просят без острой необходимости не покидать дома, говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона. "Уважаемые жители Липецкой области! В настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", - говорится в сообщении оперштаба Липецкой области в телеграм-канале. Отмечается, что ситуация "находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона".
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липецкая область, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Липецкая область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости

Жителей Липецкой области в целях безопасности попросили не покидать дома без необходимости

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жителей Липецкой области в целях безопасности просят без острой необходимости не покидать дома, говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона.
"Уважаемые жители Липецкой области! В настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", - говорится в сообщении оперштаба Липецкой области в телеграм-канале.
Отмечается, что ситуация "находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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