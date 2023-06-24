https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880181626.html

Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости

Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости - РИА Новости, 24.06.2023

Жителей Липецкой области попросили не покидать дома без необходимости

Жителей Липецкой области в целях безопасности просят без острой необходимости не покидать дома, говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:13

2023-06-24T14:13

2023-06-24T14:13

липецкая область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жителей Липецкой области в целях безопасности просят без острой необходимости не покидать дома, говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона. "Уважаемые жители Липецкой области! В настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте", - говорится в сообщении оперштаба Липецкой области в телеграм-канале. Отмечается, что ситуация "находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона".

https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

липецкая область, безопасность, попытка вооруженного мятежа