https://ria.ru/20230624/kuzbass-1880162718.html
Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе
Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе - РИА Новости, 24.06.2023
Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении в телеграм-канале поддержал президента России Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:34
2023-06-24T12:34
2023-06-24T14:25
кемеровская область
сергей цивилев
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении в телеграм-канале поддержал президента России Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе стабильна и находится под контролем."Кузбасс - с президентом! Наша сила - в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности. В Кузбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы - сила", - написал глава региона.Цивилев добавил, что обстановка в Кузбассе стабильная. "Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - сообщил губернатор.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
https://ria.ru/20230624/samara-1880179510.html
https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе
Губернатор Цивилев заявил, что ситуация в Кузбассе стабильна и находится под контролем
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении в телеграм-канале
поддержал президента России Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе стабильна и находится под контролем.
"Кузбасс - с президентом! Наша сила - в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности. В Кузбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы - сила", - написал глава региона.
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Цивилев добавил, что обстановка в Кузбассе стабильная. "Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - сообщил губернатор.
Центр общественных связей ФСБ
в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина
о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей
, а также Москвы
, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области
отменены вечерние мероприятия.
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