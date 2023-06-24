https://ria.ru/20230624/kuzbass-1880162718.html

Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе

Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе - РИА Новости, 24.06.2023

Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении в телеграм-канале поддержал президента России Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:34

2023-06-24T12:34

2023-06-24T14:25

кемеровская область

сергей цивилев

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении в телеграм-канале поддержал президента России Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе стабильна и находится под контролем."Кузбасс - с президентом! Наша сила - в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности. В Кузбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы - сила", - написал глава региона.Цивилев добавил, что обстановка в Кузбассе стабильная. "Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - сообщил губернатор.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.

https://ria.ru/20230624/samara-1880179510.html

https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html

кемеровская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, сергей цивилев, безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа