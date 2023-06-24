https://ria.ru/20230624/kuban-1880230194.html
На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"
На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"
Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов группы "Вагнер". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:46
2023-06-24T18:46
2023-06-24T18:46
россия
краснодар
евгений пригожин
владимир путин
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e298976ee5e014f4c247e678d600c239.jpg
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов группы "Вагнер". "О несуществующих действиях ЧВК "Вагнер" в Краснодаре - провокационные сообщения распространяются в мессенджерах. Версии разнятся - от того, что в столице региона уже захватывают здания, до планов по захвату краевого центра", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что на данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, чрезвычайных происшествий в краевой столице и её пригородах не зафиксировано. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8260f013b5210fdbc7f20829d92bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, евгений пригожин, владимир путин, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, происшествия
Россия, Краснодар, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"
Оперштаб Кубани опроверг слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"