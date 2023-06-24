https://ria.ru/20230624/kuban-1880230194.html

На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"

На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"

Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов группы "Вагнер". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:46

2023-06-24T18:46

2023-06-24T18:46

россия

краснодар

евгений пригожин

владимир путин

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией сообщения о планах по захвату краевого центра силами бойцов группы "Вагнер". "О несуществующих действиях ЧВК "Вагнер" в Краснодаре - провокационные сообщения распространяются в мессенджерах. Версии разнятся - от того, что в столице региона уже захватывают здания, до планов по захвату краевого центра", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что на данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, чрезвычайных происшествий в краевой столице и её пригородах не зафиксировано. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

краснодар

краснодарский край

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россия, краснодар, евгений пригожин, владимир путин, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, происшествия