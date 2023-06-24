https://ria.ru/20230624/krym-1880159988.html
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики - РИА Новости, 24.06.2023
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики
В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная, написал в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:18
2023-06-24T12:18
2023-06-24T13:48
республика крым
олег крючков
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная, написал в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно", - написал Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, все администраторы этих ресурсов известны. "Ждем реакции правоохранителей", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20230624/udmurtiya-1880159487.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, олег крючков, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики
В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная