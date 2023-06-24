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В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики - РИА Новости, 24.06.2023
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12:18 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/krym-1880159988.html
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики - РИА Новости, 24.06.2023
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики
В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная, написал в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:18
2023-06-24T13:48
республика крым
олег крючков
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная, написал в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно", - написал Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, все администраторы этих ресурсов известны. "Ждем реакции правоохранителей", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20230624/udmurtiya-1880159487.html
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республика крым, олег крючков, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Крыму фиксируют вбросы через украинские паблики

В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В Крыму фиксируются вбросы через украинские паблики, обстановка в регионе спокойная, написал в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
По его словам, все администраторы этих ресурсов известны. "Ждем реакции правоохранителей", - подчеркнул Крючков.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Вчера, 12:13
 
Республика КрымОлег КрючковБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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