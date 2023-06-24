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Губернатор Ситников заявил о спокойной обстановке в Костромской области
Губернатор Ситников заявил о спокойной обстановке в Костромской области - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Ситников заявил о спокойной обстановке в Костромской области
В Костромской области ситуация спокойная, решено запланированные мероприятия не отменять, написал в телеграм-канале губернатор региона Сергей Ситников. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:45
2023-06-24T12:45
2023-06-24T13:48
россия
костромская область
сергей ситников
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Костромской области ситуация спокойная, решено запланированные мероприятия не отменять, написал в телеграм-канале губернатор региона Сергей Ситников. Ситников отметил, что в связи с событиями в ряде регионов России провел в администрации области оперативный штаб региона, заслушал доклады правоохранительных и силовых структур. "Ситуация в Костромской области спокойная. Все объекты жизнеобеспечения находятся под контролем. Правопорядок обеспечен, приняты необходимые меры безопасности. Никаких чрезвычайных мер не требуется. Принято решение запланированные мероприятия не отменять", - написал губернатор. Он призвал жителей региона доверять только официальной информации, "не забывать, что страна участвует в специальной военной операции, быть бдительными". Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской и Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, костромская область, сергей ситников, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Костромская область, Сергей Ситников, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Ситников заявил о спокойной обстановке в Костромской области
Ситников: в Костромской области ситуация спокойная, мероприятия решено не отменять
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости.
В Костромской области ситуация спокойная, решено запланированные мероприятия не отменять, написал в телеграм-канале
губернатор региона Сергей Ситников.
Ситников отметил, что в связи с событиями в ряде регионов России провел в администрации области оперативный штаб региона, заслушал доклады правоохранительных и силовых структур.
"Ситуация в Костромской области спокойная. Все объекты жизнеобеспечения находятся под контролем. Правопорядок обеспечен, приняты необходимые меры безопасности. Никаких чрезвычайных мер не требуется. Принято решение запланированные мероприятия не отменять", - написал губернатор.
Он призвал жителей региона доверять только официальной информации, "не забывать, что страна участвует в специальной военной операции, быть бдительными".
Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской и Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
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