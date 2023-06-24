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В Нижнем Новгороде отменили концерт Билана - РИА Новости, 24.06.2023
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16:10 24.06.2023 (обновлено: 16:31 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kontsert-1880203629.html
В Нижнем Новгороде отменили концерт Билана
В Нижнем Новгороде отменили концерт Билана - РИА Новости, 24.06.2023
В Нижнем Новгороде отменили концерт Билана
Вечерний концерт Димы Билана на площади Минина в Нижнем Новгороде отменен, при этом церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится, написал в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:10
2023-06-24T16:31
нижний новгород
безопасность
россия
дима билан (виктор белан)
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Вечерний концерт Димы Билана на площади Минина в Нижнем Новгороде отменен, при этом церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится, написал в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.Нижний Новгород, получивший звание Молодежной столицы России-2023, 24 июня проводит торжественную церемонию закрытия Дня молодежи, подводящую итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны."Для молодежи, которая сегодня приехала в Нижний Новгород - Молодежную столицу России - из разных регионов, мы готовили большую программу. Сегодня уже писал, что в рамках оперштаба обсудили корректировку запланированных мероприятий. Принято решение отменить музыкальные выступления приглашенных артистов: Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке "Швейцария", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что праздничная площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу в штатном режиме. Это пространство знакомит молодых людей с возможностями для самореализации, карьеры, волонтерскими движениями."Что касается церемонии закрытия Дня молодежи на стадионе – это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день. И оно состоится", - подчеркнул губернатор.Он рассказал, что это важная театрализованная постановка, которую подготовил режиссер Илья Авербух, где главными героями станут молодые люди, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других."Это защитники Родины, ученые, педагоги, волонтеры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России - наша базовая ценность... В идее постановки - как раз тот смысл, с которым сегодня к нам обратился президент страны. Нижний Новгород, который помнит героев Минина и Пожарского, вставших на защиту Отчизны для преодоления Смуты, хорошо понимает важность сплочения и общности", - написал Никитин.Ранее глава региона сообщил, что утром на оперативном штабе было принято решение отменить праздничный салют.
https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html
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нижний новгород, безопасность, россия, дима билан (виктор белан), глеб никитин
Нижний Новгород, Безопасность, Россия, Дима Билан (Виктор Белан), Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде отменили концерт Билана

В Нижнем Новгороде отменили вечерний концерт Димы Билана

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Вечерний концерт Димы Билана на площади Минина в Нижнем Новгороде отменен, при этом церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится, написал в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
Нижний Новгород, получивший звание Молодежной столицы России-2023, 24 июня проводит торжественную церемонию закрытия Дня молодежи, подводящую итоги работы праздничных площадок в 15 регионах страны.
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"Для молодежи, которая сегодня приехала в Нижний Новгород - Молодежную столицу России - из разных регионов, мы готовили большую программу. Сегодня уже писал, что в рамках оперштаба обсудили корректировку запланированных мероприятий. Принято решение отменить музыкальные выступления приглашенных артистов: Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке "Швейцария", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что праздничная площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу в штатном режиме. Это пространство знакомит молодых людей с возможностями для самореализации, карьеры, волонтерскими движениями.
"Что касается церемонии закрытия Дня молодежи на стадионе – это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день. И оно состоится", - подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что это важная театрализованная постановка, которую подготовил режиссер Илья Авербух, где главными героями станут молодые люди, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других.
"Это защитники Родины, ученые, педагоги, волонтеры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России - наша базовая ценность... В идее постановки - как раз тот смысл, с которым сегодня к нам обратился президент страны. Нижний Новгород, который помнит героев Минина и Пожарского, вставших на защиту Отчизны для преодоления Смуты, хорошо понимает важность сплочения и общности", - написал Никитин.
Ранее глава региона сообщил, что утром на оперативном штабе было принято решение отменить праздничный салют.
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