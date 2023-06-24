В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков
Губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области усилят контроль за въездом
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина по поводу текущей обстановки в регионе.
"Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.