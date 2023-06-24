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В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков - РИА Новости, 24.06.2023
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12:23 24.06.2023 (обновлено: 12:31 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kontrol-1880160442.html
В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков
В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков - РИА Новости, 24.06.2023
В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков
Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:23
2023-06-24T12:31
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
россия
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина по поводу текущей обстановки в регионе."Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/novosibirsk-1880161927.html
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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, россия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Россия
В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков

Губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области усилят контроль за въездом

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина по поводу текущей обстановки в регионе.
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"Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинРоссия
 
 
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