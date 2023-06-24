https://ria.ru/20230624/kontrol-1880160442.html

В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков

В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков - РИА Новости, 24.06.2023

В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков

Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:23

2023-06-24T12:23

2023-06-24T12:31

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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владимир путин

россия

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Белгородской области стабильная, но дополнительно было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина по поводу текущей обстановки в регионе."Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/novosibirsk-1880161927.html

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белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вячеслав гладков, белгородская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, россия