https://ria.ru/20230624/konflikt-1880235441.html

В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине

В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2023

В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине

Необходимость политического решения украинского конфликта становится все более актуальной в свете происходящих сейчас в России событий, заявил дипломатический... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:21

2023-06-24T19:21

2023-06-24T19:34

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

ростов-на-дону

оаэ

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимость политического решения украинского конфликта становится все более актуальной в свете происходящих сейчас в России событий, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в Twitter. "В свете опасных событий, происходящих в России, необходимость политического решения украинского кризиса и его последствий становится все более актуальной, чтобы избавить мир от еще большей напряженности", - написал Гаргаш. Он отметил, что политическое решение уже не "вариант", а "необходимость", которая поможет избежать конфликты и их негативные последствия на пути к стабильности в мире. Кроме того, МИД Бахрейна прокомментировал события, связанные с вооруженным мятежом в России. Так, ведомство сообщило, что следит за развитием ситуации в Российской Федерации, а также подчеркивает важность поддержания стабильности в стране под руководством президента Владимира Путина. Ранее МИД Катара выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к максимальной сдержанности. В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, ростов-на-дону, оаэ, попытка вооруженного мятежа