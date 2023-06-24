https://ria.ru/20230624/konflikt-1880235441.html
В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине
В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2023
В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине
Необходимость политического решения украинского конфликта становится все более актуальной в свете происходящих сейчас в России событий, заявил дипломатический... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:21
2023-06-24T19:21
2023-06-24T19:34
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
ростов-на-дону
оаэ
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимость политического решения украинского конфликта становится все более актуальной в свете происходящих сейчас в России событий, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в Twitter. "В свете опасных событий, происходящих в России, необходимость политического решения украинского кризиса и его последствий становится все более актуальной, чтобы избавить мир от еще большей напряженности", - написал Гаргаш. Он отметил, что политическое решение уже не "вариант", а "необходимость", которая поможет избежать конфликты и их негативные последствия на пути к стабильности в мире. Кроме того, МИД Бахрейна прокомментировал события, связанные с вооруженным мятежом в России. Так, ведомство сообщило, что следит за развитием ситуации в Российской Федерации, а также подчеркивает важность поддержания стабильности в стране под руководством президента Владимира Путина. Ранее МИД Катара выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к максимальной сдержанности. В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
ростов-на-дону
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543b0cfc25ca3fdff0c74f40c4a28c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, ростов-на-дону, оаэ, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Ростов-на-Дону, ОАЭ, Попытка вооруженного мятежа
В ОАЭ заявили об актуальности разрешения конфликта на Украине
Советник президента ОАЭ Гаргаш заявил об актуальности разрешения конфликта на Украине
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Необходимость политического решения украинского конфликта становится все более актуальной в свете происходящих сейчас в России событий, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в Twitter
.
"В свете опасных событий, происходящих в России, необходимость политического решения украинского кризиса и его последствий становится все более актуальной, чтобы избавить мир от еще большей напряженности", - написал Гаргаш.
Он отметил, что политическое решение уже не "вариант", а "необходимость", которая поможет избежать конфликты и их негативные последствия на пути к стабильности в мире.
Кроме того, МИД Бахрейна
прокомментировал события, связанные с вооруженным мятежом в России. Так, ведомство сообщило, что следит за развитием ситуации в Российской Федерации, а также подчеркивает важность поддержания стабильности в стране под руководством президента Владимира Путина
.
Ранее МИД Катара
выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к максимальной сдержанности.
В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории