https://ria.ru/20230624/kherson-1880144559.html

Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной

Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной - РИА Новости, 24.06.2023

Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной

Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщает администрация... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:48

2023-06-24T10:48

2023-06-24T10:59

вооруженные силы рф

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщает администрация региона."По информации штаба группировки войск "Днепр" и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации… Попыток наступления со стороны украинских боевиков зафиксировано не было. Меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении городской администрации в телеграм-канале.Как сообщается, за прошедшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" были нанесены огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ в районе островной зоны, на Херсонском и Каховском направлениях.

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880143643.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины