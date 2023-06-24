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Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной - РИА Новости, 24.06.2023
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10:48 24.06.2023 (обновлено: 10:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kherson-1880144559.html
Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной
Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной - РИА Новости, 24.06.2023
Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной
Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщает администрация... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:48
2023-06-24T10:59
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщает администрация региона."По информации штаба группировки войск "Днепр" и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации… Попыток наступления со стороны украинских боевиков зафиксировано не было. Меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении городской администрации в телеграм-канале.Как сообщается, за прошедшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" были нанесены огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ в районе островной зоны, на Херсонском и Каховском направлениях.
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880143643.html
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вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Ситуацию на фронте в Херсонской области назвали стабильной

Власти: ситуация на фронте в Херсонской области стабильна, меры безопасности усилены

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщает администрация региона.
"По информации штаба группировки войск "Днепр" и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации… Попыток наступления со стороны украинских боевиков зафиксировано не было. Меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении городской администрации в телеграм-канале.
Как сообщается, за прошедшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" были нанесены огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ в районе островной зоны, на Херсонском и Каховском направлениях.
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